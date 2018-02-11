У тегеранській в’язниці помер ірансько-канадський науковець

Ірансько-канадський науковець та екологічний активіст Кавус Сеїд-Емамі загинув у тюрмі, повідомив у соцмережах його син, іранський музикант Раам Емамі.

За його словами, 9 лютого його мати отримала повідомлення про смерть Сеїда-Емамі, якого іранська влада ув’язнила в січні.

Влада стверджує, що вчений учинив самогубство, додав Раам Емамі.

63-річний Сеїд-Емамі, який свого часу навчався у США, був директором «Перського фонду захисту дикої природи», метою якого є захист рідкісних тварин Ірану.