З початку лютого від авіаударів у Сирії загинула понад тисяча цивільних – ООН

Від авіаударів у Сирії з початку лютого загинула понад тисяча цивільних, повідомляє ООН у доповіді. Більшість із них загинули в результаті ударів сирійської авіації, яку підтримує Росія.

У доповіді Ради з прав людини ООН говориться, що це один із найжорстокіших періодів за весь час війни в Сирії. «Тільки в перший тиждень лютого було зареєстровано понад 1000 жертв серед цивільного населення від повітряних ударів», – наголошується в заяві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав до негайної деескалації в Сирії після того, як Ізраїль завдав повітряних ударів по цій країні. Прес-секретар генерального секретаря Стефан Дюжаррік 10 лютого заявив, що Ґутерріш «уважно стежить за тривожною військовою ескалацією на всій території Сирії і небезпечним перенесенням військових дій через її кордони».

Дюжаррік від імені генсека ООН підкреслив, що всі сторони конфлікту в Сирії і в регіоні повинні дотримуватися міжнародного права на тлі спалаху насильства, включно з повітряними ударами Ізраїлю по підтримуваних Іраном силах і вторгненням турецьких військ у північну Сирію. Ґутерріш «закликає всіх працювати для негайної і безумовної деескалації насильства».