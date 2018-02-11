Russiagate: Сенат США розслідує операцію Трампа з продажу росіянину землі

Заступник голови комітету Сенату США з питань фінансів демократ Рон Вайден просить міністерство фінансів надати законодавцям документи, які стосуються ріелторської угоді Дональда Трампа з російським мільярдером Дмитром Риболовлєвим. Ідеться про земельну ділянку в Палм-Біч у Флориді площею понад 2,5 гектара, який нью-йоркський забудовник продав у 2008 році Риболовлєву, на той момент – фактичному власнику «Уралкалію», найбільшого в світі виробника калійних добрив.

Маєток Трамп придбав чотирма роками раніше за 41,35 мільйона доларів, його кадастрова вартість на момент продажу Риболовлєву становила 65 мільйонів, але заплатив росіянин продавцеві 95 мільйонів. Така розбіжність у цінах і привернула увагу сенатора Уайден.

«З огляду на складне тоді фінансове становище пана Трампа угода з об’єктом у Палм-Біч заслуговує на більш докладне вивчення. Конгресу необхідно провести ретельне розслідування, щоб переконатися, що за фінансовими угодами пана Трампа і його помічників з Росією не приховувалося відмивання грошей або якісь ще протизаконні діяння», – йдеться в заяві, поширеній сенатором від штату Орегон.

У липні інформаційне агентство Bloomberg News повідомило, що «флоридська угода» перебуває в полі зору спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує імовірну змову виборчого штабу Трампа з Кремлем. Риболовлєв не забудовував ділянку, а через кілька років розбив її на три частини, і перші дві продав за 37 мільйонів і 34,34 мільйона відповідно.

«Я з ним (Риболовлєвим – ред.) особисто жодного разу не зустрічався, угода була здійснена через посередника», – заявив Трамп виданню Politico півтора роки тому під час президентської кампанії.

Дмитро Риболовлєв фігурує в так званому «кремлівському списку», який наприкінці січня був оприлюднений Міністерством фінансів США.