МНС Росії офіційно підтвердило інформацію про катастрофу пасажирського літака під Москвою

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії підтвердило інформацію про катастрофу 11 лютого літака Ан-148 у Раменському районі Підмосков'я.

«Сьогодні... поблизу н.п. Степанівське зазнав аварії літак Ан-148, що виконував рейс № 703 сполученням Домодєдово – Орськ. До місця падіння негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії, бригади швидкої медичної допомоги та інші служби екстреного реагування», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

До ліквідації наслідків залучено сили та засоби загальною чисельністю понад 150 осіб і понад 20 одиниць техніки.

Згідно з повідомленням Росавіації, зв’язок із екіпажем Ан-148 «Саратовських авіаліній» рейсу 703 Москва – Орськ зник через кілька хвилин після зльоту, мітка повітряного судна зникла з локаторів. За попередніми даними відомства, на борту були 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про «порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох або більше осіб».