В Ірані відбуваються урочистості з нагоди 39-ї річниці Ісламської революції

В Ірані 11 лютого відбуваються урочистості з нагоди 39-ї річниці Ісламської революції 1979 року. Президент країни Хасан Роугані цього дня закликав до єдності політичних сил країни.

Всього кілька тижнів тому антиурядові протести прокотилися по всьому Ірану. 11 лютого сотні тисяч людей взяли участь в організованих урядом демонстраціях у Тегерані та інших містах, скандуючи гасла проти Сполучених Штатів та Ізраїлю і спалюючи прапори цих країн.

У столиці демонстранти зібралися на центральній площі Азаді (Свободи), де виступив президент. Звертаючись до натовпу, Роугані закликав, щоб 40-й рік революції став роком єдності.

«Я прошу консерваторів, реформістів, помірних людей, всіх партій і всіх громадян бути разом. Коли відбулася революція, ми відштовхнули когось від революційного поїзда, чого ми не повинні були робити», – сказав Роугані, додавши «сьогодні ми повинні дозволити їм знову сісти на поїзд».

Мітинги відбулися з нагоди революції 11 лютого 1979 року, коли послідовники аятоли Рухолла Хомейні скинули монарха, підтримуваного США, шаха Резу Пехлеві.

В кінці грудня і на початку січня 70-ма містами Ірану прокотилася хвиля демонстрацій під антиклерикальними гаслами, що стало наймасовішим протестом відтоді, як мільйони людей вийшли на вулиці після президентських виборів у 2009 році. Щонайменше 25 людей було вбито і понад три тисячі учасників затримані під час останньої хвилі протестів, під час якої деякі демонстранти закликали верховного лідера аятолу Алі Хаменеї піти у відставку.