Єгипет: в ході військової операції на Синаї убиті 16 бойовиків, десятки заарештовані

В ході великої антитерористичної операції, яка почалася кілька днів тому, єгипетські військові знищили 16 бойовиків і заарештували понад 30 підозрюваних. Про це повідомили 11 лютого представники збройних сил Єгипту, зазначивши, що операція спрямована проти терористичних і злочинних елементів і організацій по всій країні.

Операція, яка розпочалася 9 лютого, включає в себе сухопутні, морські та повітряні сили, мовиться в повідомленні.

Інформагентство Reuters цитує представника армії Єгипту полковника Тамера аль-Ріфааля, який повідомив у неділю, що військових цікавили транспортні засоби, тайники зі зброєю, комунікаційні центри та незаконні опіумні плантації.

Президент Єгипту Абдель-Фатта аль-Сісі наказав збройним силам до кінця цього місяця покінчити з бойовиками у Синайському регіоні, де в листопаді минулого року бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» напали на суфійську мечеть, убивши 311 віруючих. Цей напад спонукав аль-Сісі надати військовим тримісячний термін для відновлення порядку в регіоні за допомогою «всієї грубої сили», яка для цього необхідна.

Синайський півострів межує з Ізраїлем і смугою Гази.