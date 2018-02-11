У Москві протестували проти участі Росії у сирійській кампанії

У столиці Росії Москві біля будівлі Міністерства оборони в неділю пройшла серія одиночних пікетів проти участі цієї держави у військовій кампанії в Сирії. Московський журналіст Денис Стяжкин повідомив в своєму блозі, що пікетувальники тримали плакати з різкими антивоєнними гаслами і критикою російської влади.

Військова операція збройних сил Росії в Сирії проводиться з осені 2015 року. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ з Сирії у зв’язку з «виконанням» поставлених бойових завдань. За офіційними даними, за час операції в Сирії загинули понад 40 російських військовослужбовців. За даними ЗМІ і незалежних дослідницьких груп, втрати в кілька разів більші.

3 лютого бойовиками в сирійській провінції Ідліб був збитий російський штурмовик. Пілот катапультувався, але загинув. Загиблому пілотові російського Су-25 Роману Філіпову посмертно присвоїли звання Героя Росії.