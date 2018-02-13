У Пакистані вбили заступника ватажка талібів Халіда Мехсуда

Пакистанські таліби підтверджують, що внаслідок удару американського безпілотника в Північному Вазиристані загинув заступник командира руху Халід Мехсуд.

Представник пакистанських талібів заявив 12 лютого, що Мехсуд був убитий в результаті удару в селі Горвак. Співробітники пакистанської служби безпеки раніше повідомляли про вбивство Мехсуда, також відомого як Саджна.

Ватажок пакистанських талібів Мулла Фазлулла призначив іншого польового командира муфтія Нур Валі новим заступником голови угруповання. Вважається, що Саджна брав участь в нападі на пакистанську військово-морську базу в місті Карачі 2011 року, а також йому приписували напад на в’язницю в північно-західному місті Банну в 2012 році.

Таліби здійснюють напади на сили державної безпеки Пакистану. Ісламабад виступає проти ударів США безпілотниками на своїй території, заявляючи, що вони порушують суверенітет країни.