У МЗС Німеччини незадоволені станом виконання Мінських угод

У Міністерстві закордонних справ Німеччини незадоволені станом виконання Мінських угод.

«Завдяки Мінським угодам можна усунути конфлікт на сході України…З політичною волею сьогодні можна досягти прогресу – як показав успішний обмін ув’язненими наприкінці грудня», – йдеться у повідомленні МЗС.

Німецькі дипломати вважають, що замало досянуто для врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ми закликаємо всі сторони проявити політичну волю для реалізації Мінських угод», – додають у міністерстві.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.