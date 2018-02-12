Суд у Дніпрі ухвалив рішення про примусове доправлення обвинувачених у «справі Плотницького»

Красногвардійський районний суд Дніпра ухвалив рішення про примусове доправлення до суду обвинувачених у справі про збитий військовий літак Іл - 76 з українськими військовослужбовцями на борту – ватажків угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, на підготовчому судовому засіданні.

Оскільки обвинувачені жодного разу не з’являлись до суду й не зв’язувались із ним «з невідомих причин», судді розпочали зі з’ясування думки сторін щодо цього. Адвокати обвинувачених, призначені державою, повідомили, що ніякого зв’язку зі своїми підзахисними не мають.

Сторона обвинувачення заявила, що вважає необхідним повторити судовий виклик обвинуваченим. Водночас захисник потерпілих родин, адвокат Віталій Погосян зазначив: оскільки, за інформацією зі ЗМІ, один із обвинувачених Ігор Плотницький наразі перебуває на території Російської Федерації, ефективнішим було б поінформувати його про виклик через ЗМІ, а не повісткою за місцем імовірного перебування.

Суд ухвалив рішення про необхідність примусового доправлення обвинувачених і надання копії цієї постанови керівництву Національної поліції.

«Піддати примусовому приводу через органи поліції. Для цього надати копію ухвали до Києва, де розташоване управління Національної поліції», – йдеться в ухвалі.

У судовому засіданні оголосили перерву до 13 березня.

Як повідомили в суді, цю справу розглядатиме колегія з трьох суддів: замість судді Михайла Юшкова, який заявив про самовідвід у січні, автоматична система розподілу призначила суддю Олега Некрасова.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді.

У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського райсуду.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев'ятеро членів екіпажу. Усі загинули.