У Києві Гройсман і Данилюк зустрілися з представниками місії МВФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівником місії Міжнародного валютного фонду Роном ван Руденом.

У прес-службі Кабміну подробиць зустрічі не повідомляють.

Крім того, сьогодні міністр фінанcів Олександр Данилюк зустрівся з групою експертів МВФ.

За повідомленням Мінфіну, під час зустрічі обговорили питання подальшої імплементації програми МВФ, реформу ДФС та впровадження корпоративного управління в державних банках.

Група експертів Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для проведення технічних консультацій з представниками влади України.

На початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.