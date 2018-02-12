Невістка Трампа отримала конверт з порошком, її госпіталізували

Невістку президента США, дружину Дональда Трампа-молодшого доставили в лікарню, після того, як вона відкрила поштовий конверт з білим порошком. Лист був адресований її чоловікові. Госпіталізацію Ванесси Трамп провели як запобіжний захід.

Агентство Bloomberg повідомило, що невістка президента США, відкривши конверт, через деякий час відчула нездужання і поскаржилася лікарям на кашель і нудоту. Інцидент стався в апартаментах Трампа-молодшого на Манхеттені.

Як повідомив телеканал СNN, за даними поліції, вміст конверта не є небезпечним.

Восени минулого року Трамп-молодший відмовився від послуг Секретної служби, що охороняє перших осіб держави та їхні сім’ї. Син президента заявив тоді, що хотів би «більшої приватності».

Навесні 2016 року конверт з підозрілим порошком і погрозами був доставлено синові кандидата в президенти. Ерік Трамп жив тоді поблизу Центрального парку на Манхеттені. У листі йшлося, що дітям Дональда Трампа буде «дуже недобре», якщо кандидат від Республіканської партії не вийде з президентських перегонів. Лара Юраско, дружина Еріка Трампа, викликала поліцію відразу після розкриття конверта, з якого посипався білий порошок.