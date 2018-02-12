Суд в Британії зупинив розгляд справи Буковського

У Великобританії суд призупинив розгляд справи радянського дисидента і правозахисника Володимира Буковського.

Розгляд справи призупинили на невизначений термін через стан здоров’я 75-річного письменника.

Буковський має «серйозні захворювання серця, печінки, нирок», – цитує BBC суддю суду у Кембріджі Ґарет Гоуксуорт.

«Якщо стан здоров’я дозволятиме йому брати участь у судовому процесі, його можуть відновити», – додав суддя.

У 2016 році Володимир Буковський постав перед судом у Великій Британії за звинуваченнями у виготовленні і зберіганні дитячої порнографії. Слухання справи незабаром зупинили через госпіталізацію дисидента.

У минулому році розгляд намагалися відновити, однак за кілька днів до засідання Буковський знову потрапив до лікарні.

Під час попереднього слухання справи у 2015 році Буковський своєї провини не визнав.

Володимир Буковський також подав апеляцію до Високого суду правосуддя у Лондоні, заявивши, що він став жертвою «брудної кампанії» Федеральної служби безпеки Росії.

Володимир Буковський – критик внутрішньої і зовнішньої політики Росії і особисто президента Володимира Путіна. У 2007 році він висувався кандидатом у президенти Росії, проте йому відмовили у реєстрації. У 2009 році Буковський увійшов до політради опозиційного руху «Солідарність». З 1976 року письменник живе у Великій Британії.

У квітні 2015 року кембриджська королівська прокуратура висунула йому звинувачення у виготовленні та зберіганні «непристойних дитячих фотографій». У відповідь Буковський подав до суду на британську прокуратуру, звинувативши її в наклепі і перевищенні службових повноважень.