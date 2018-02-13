Мирослава Поповича поховають 13 лютого на Байковому кладовищі в Києві

Похорон українського філософа Мирослава Поповича відбудеться 13 лютого о 13:00 на Байковому кладовищі в Києві, повідомляє Інститут філософії імені Григорія Сковороди.

Громадянська панахида запланована в конференц-залі Національної академії наук з 11:00.

«Він є філософом. А філософи – не вмирають, вони назавжди залишаються нашими співрозмовниками у світі ідей», – вказано в некролозі на сайті Інституту філософії.

Професор, доктор філософських наук Попович помер 10 лютого у 87-річному віці. Він був одним із учасників ініціативи «Першого грудня», директором Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

В академії наук зазначали, що наукові праці Поповича присвячені проблемам логіки, методології та філософії науки, філософії й історії культури.

Згідно з інформацією на сайті НАН, він вивчав проблеми свободи і прав людини, становлення відкритого суспільства, формування ідеології та ідейно-політичних засад державотворення, стану суспільної свідомості в посткомуністичній Україні, особливостей української нації і національної ментальності, шляхів гармонізації міжнаціональних та міжетнічних відносин, місця України в європейській спільноті.