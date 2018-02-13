Суд у Німеччині визнав незаконним використання особистих даних у Facebook

Суд у Берліні визнав використання особистих даних в Facebook незаконним. Про це заявили в Федерації німецьких споживчих організацій, повідомляє агенція Reuters.

Група захисту споживчих прав заявила, що налаштування за замовчуванням на сайті соціальної мережі Facebook, а також деякі умови надання послуг суперечать споживчому законодавству.

Після розгляду справи суд визнав частину згоди на використання особистих даних недійсною.

Компанія Facebook у свою чергу заявила, що оскаржуватиме рішення суду.