Книга Поклонської про «любов до батьківщини» потрапила до списку забороненої в Україні літератури

Державний комітет телебачення й радіомовлення заборонила ввозити на територію України книгу екс-прокурора Криму Наталії Поклонської «Відданість вірі й Батьківщині». Про це повідомляється на офіційному сайті комітету.

Раніше в Державній фіскальної службі України повідомили Крим.Реалії, що книга Поклонської не значиться в переліку видань, які заборонені на території України.

Наприкінці січня Наталія Поклонська випустила мемуари під назвою «Відданість вірі й Батьківщині». На презентації видання в Москві гості звинуватили автора в плагіаті й відсутності прав на публікацію інтерв'ю. Детальніше дивіться в сюжеті телепроекту Крим.Реалії.

До анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольні Кремлю влади півострова призначили її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Нині Поклонська – депутат Державної думи Росії. Вона була обрана до парламенту на виборах, які влаштувала Москва на півострові. Україна і Захід не визнали ці вибори.

В Україні щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн, зокрема Австралії, Швейцарії, Ліхтенштейну й Норвегії.