Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Шульц заявив про відставку

Мартін Шульц оголосив про відставку з посади голови Соціал-демократичної партії Німеччини.

За його словами, партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц до проведення виборів нового керівника на з’їзді 22 квітня.

Шульц повідомив, що керівництво партії одноголосно підтримало Андреа Нахлес як його наступницю. Їй кандидатуру ще має затвердити партійний з'їзд.

Раніше Шульц відмовився від посади міністра закордонних справ Німеччини в новому уряді коаліції з консерваторами канцлера Ангели Меркель.

Шульц охарактеризував коаліційну угоду як «гарну» і закликав сторони схвалити її в квітні. Якщо соціал-демократи не зроблять цього, Меркель доведеться оголошувати нові вибори або намагатись керувати урядом меншості.