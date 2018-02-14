Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів позицій Збройних сил України, це на три обстріли більше, ніж 12 лютого. Жодний український військовий не постраждав, ідеться в ранковому зведенні.

«Епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга», – вказує штаб і додає, що по позиціях неподалік Троїцького бойовики застосували артилерійські установки калібру 122 міліметри та іншу зброю.

В угрупованні «ДНР» виступили із заявою, в якій заперечили повідомлення про застосування артилерії на Світлодарській дузі. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові 13 лютого п’ять разів порушили перемир’я.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.