Штаб: на Донбасі внаслідок обстрілів троє українських військових поранені

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовані 5 обстрілів.

За даними штабу, на луганському напрямку бойовики застосували 120-міліметрові міномети поблизу Троїцького, а з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових біля Травневого.

У штабі додають, що на донецькому напрямку сепаратисти з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Кам’янки.

В угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на територіях, непідконтрольних українській владі.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.