Супрун закликала винахідників взяти участь у конкурсі медичних стартапів

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українських винахідників та команди інноваторів взяти участь у першому в Україні конкурсі біомедичних стартапів.

Десять команд-переможців українського етапу, зможуть відвідати фінал у Великобританії і презентувати свої розробки українським та іноземним інвесторам.

«Це відбудеться на одній із найбільших конференцій, що відбувається в IT-сфері, у Лондоні. Там будуть представлені українські стартапи. Я закликаю українців подавати цікаві проекти. Бо навіть ті, хто, можливо, не потрапить до фіналу, матимуть змогу представити свої ідеї. Я чекаю ваші пропозиції, бо хочу разом з вами пліч-о-пліч йти у 21 століття», – сказала Супрун.

Подавати заявки можуть науковці і винахідники, які мають розробки у сфері медицини, біології та охорони здоров’я. Вирішальну роль матимуть застосування IT-розробок і «світових підходів», зазначила координатор Національної ради розвитку інновацій Алла Олійник.

«Ми говоримо про технології блокчейн, про штучний інтелект, інтернет речей, розпізнавання зображень, доповнену реальність, персоналізовану медицину. У нас є мета – дати інструменти розвитку медичним, біологічним компаніям і ноу-хау в Україні. Саме тому тут (серед організаторів і журі –ред.) присутні представники держави, бізнесу, інвестиційного сектору, лікарі і біологи», – зауважила Олійник.

Для учасників конкурсу проводитимуть юридичні, маркетингові і фінансові консультації, додала вона.

Український фінал конкурсу відбудеться 25 квітня. Оголошення переможців у Лондоні – 12 травня. Організаторами конкурсу є Українська медична асоціація Великобританії, «Дім інновацій», Borsch Ventures у співпраці з Міністерством охорони здоров’я.