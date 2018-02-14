Прокурор просить для фігуранта «справи українських диверсантів» Захтея 7 років колонії

На засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 14 лютого прокурор Світлана Удінська просить для фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея сім років колонії суворого режиму. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Засідання щодо Захтея проходять в закритому режимі і в особливому порядку.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму в п’ятницю, 16 лютого, має намір оголосити вирок фігуранту «справи українських диверсантів» Андрію Захтею.

Захтея звинувачують «підготовці диверсії», «незаконному обороті зброї або боєприпасів», «придбанні і збуті офіційних документів і державних нагород» і «підробці, виготовленні або збуті підроблених документів».

Фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову і Андрію Захтею 6 грудня 2017 року продовжили на два місяці термін утримання під вартою. 7 лютого 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт Євгену Панову. Він залишиться в СІЗО до 9 квітня 2018 року.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за згодою.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.