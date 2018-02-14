Після стрілянини біля Агентства нацбезпеки США в Меріленді затримали 3 людей

У США в штаті Меріленд внаслідок стрілянини та інциденту з авто поблизу штаб-квартири Агентства національної безпеки США (NSA) три людини затримані, щонайменше три людини травмовані, повідомляє влада.

«Автомобіль намагався потрапити на територію NSA в Форт-Меде, штат Меріленд, без дозволу», – повідомляє агентство 14 лютого.

Спеціальний агент ФБР Гордон Джонсон повідомив, що постраждав водій транспортного засобу, офіцер NSA і випадковий свідок.

За даними ФБР, двоє інших людей у транспортному засобі були затримані, їх допитують.

Федеральний чиновник, який ознайомлений з ситуацією, заявив, що цей інцидент, здається, не пов’язаний з тероризмом.

Ні NSA, ні ФБР не повідомили про особи підозрюваних.

Офіційні особи повідомили, що інцидент стався близько 7 ранку у Форт-Меде на базі, де розміщується NSA, одне з головних розвідувальних агентств уряду США.

На відео, що транслюється місцевими засобами масової інформації, показано, що нібито є отвори від куль на лобовому склі транспортного засобу та значні ушкодженням на передньому плані.