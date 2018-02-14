США: в Флориді внаслідок стрілянини в школі загинула людина, є багато жертв

В американському штаті Флорида внаслідок стрілянини у вищій школі в місті Паркленд одна людина загинула, щонайменше 20 поранені.

Місцеві пожежні та рятувальні службовці назвали стрілянину «інцидентом з великою кількістю жертв», що означає – щонайменше 20 людей отримали травми, повідомляє місцевий телеканал WSVN.

Газета Miami Herald, яка процитувала керівника пожежної служби, повідомила про загибель щонайменше однієї людини.

Влада повідомила, що стрілець залишається на свободі.

На відео, що транслюється на одному телевізійному відсіку, зображено людину, яка, як виявилося, була в наручниках і яку супроводжує поліція. Інше відео показало студентів, що залишали університетські будівлі, озброєну поліцію та інших співробітників служби безпеки, що оточували цей район.

У Twitter президент Дональд Трамп висловив своє співчуття сім’ям, постраждалим в результаті цього інциденту.

Неприбуткова організація Everytown заявила, що з початку року до цього останнього інциденту в США було щонайменше 17 випадків стрілянини в школах.