Четверо військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів минулої доби поранень зазнали четверо українських військовослужбовців. Усього, за даними штабу, бойовики здійснили 14 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

«Особливо активно агресор діяв за темної пори доби», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли напередодні з боку бойовиків тривали біля Троїцького, Лозового, Травневого, Майорська, Авдіївки, шахти Бутівка, Водяного, Новотроїцького та Красногорівки.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у двох обстрілах впродовж 14 лютого, а в угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на територіях, захоплених тамтешніми бойовиками.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.