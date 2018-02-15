Порошенко дзвонив Путіну. Про що говорили президенти? – Ранковий ефір Радіо Свобода

На що підуть ще 200 млн доларів військової допомоги Україні від США?

Навіщо Росія і Китай готуються до війни у космосі?

Що відомо про телефонну розмову президентів України і Росії?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: виконувач обов’язків заступника начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал Леонід Голопатюк, керівник об’єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук; директор Інституту космічних досліджень Олег Федоров, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський, керівник прес-служби КБ «Південне» Анатолій Карманов; директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко та головний експерт групи електронної демократії Реанімаційного пакету реформ, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії Сергій Лобойко.