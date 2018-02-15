У Мінфіні США заявляють про нові санкції проти Росії в «найближчому майбутньому»

Міністерство фінансів США застосує нові санкції проти багатих росіян у відповідь на можливе втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року «в найближчому майбутньому», заявив під час слухань у Фінансовому комітеті Сенату США 14 лютого голова відомства Стівен Мнучин.

«Ми активно працюємо над цими санкціями», – сказав Мнучин.

Конгрес переважною більшістю голосів проголосував за нові санкції проти Росії влітку минулого року, які неохоче підписав президент США Дональд Трамп, що виступав за встановлення більш тісних зв’язків з Москвою.

Минулого місяця Мінфін США оприлюднив список з 114 високопоставлених російських політичних діячів і 96 «олігархів», які, як повідомлялось, здобули статки і владу завдяки тісним контактам із президентом Росії Володимиром Путіним. Йшлося також про наявність таємного додатку до списку, деталі якого невідомі.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин 30 січня заявив, що готуються нові санкції, і його відомство оприлюднить їх «в найближчі кілька місяців, а, можливо, через місяць».