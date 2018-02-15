Футбол: «Реал» перемагає «Парі Сен-Жермен», а «Ліверпуль» – «Порту»

У Лізі чемпіонів 14 лютого відбулись чергові матчі 1/8 фіналу. Іспанський футбольний клуб «Реал» з мінімальною перевагою переміг французький «Парі Сен-Жермен». На 33-й хвилині французи відкрили рахунок: Андріен Рабіо забив гол у ворота «Реала».

За 12 хвилин Кріштіану Роналду реалізував пенальті та відновив паритет. А вже на 83-й хвилині Роналду вже відзначився дублем. Остаточну крапку мадридці поставили на 86-й хвилині: Асенсіо віддав ще одну гольову передачу, якою скористався Марсело. Матч завершився з рахунком 3:1 на користь «Реала».

В іншому матчу 1/8 Ліги Чемпіонів «Ліверпуль» не залишив жодних шансів «Порту». Підопічні Юргена Клоппа п’ять разів відзначилась у воротах команди з Португалії. Голи на рахунку Салаха, Фірміно та тричі забив Мане.

Донецький «Шахтар» розпочне свою боротьбу у Лізі Чемпіонів 25 лютого. Суперник «гірників» – італійська «Рома».