Павлоградці оголосили безстрокове голодування в облраді «через невизначеність з керівництвом лікарні»

Медики і громадські активісти з Павлограда оголосили безстрокове голодування «через невизначеність з керівництвом лікарні».

15 лютого із пов’язками «Я голодую» вони прийшли до будівлі Дніпропетровської обласної ради.



За словами учасників акції, конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря павлоградської лікарні №4 вкотре був перенесений, а у п’ятницю, 16 лютого, закінчуються повноваження в. о. головного лікаря Марини Костюкової, таким чином, заявили учасники, медичний заклад може залишиться без керівництва.



Як поінформували учасники, зранку в акції брало участь 20 людей, після того, як четверо через погане самопочуття поїхало додому, залишилось 16. За їхніми словами, тепер вони залишаються ночувати в адмінбудівлі й чекати на зустріч з керівництвом облради.



У Дніпропетровській обласній раді Радіо Свобода повідомили, що на посаду головного лікаря 4-ї лікарні в Павлограді претендує четверо кандидатів. Проведення конкурсу поки відклали через законодавчі зміни щодо конкурсних комісій і звернення до Міністерства охорони здоров’я України з проханням роз’яснень нюансів законодавчих змін.



«У зв’язку з тим, що українське законодавство про роботу конкурсних комісій в системі охорони здоров’я змінене з нового року, комісія ухвалила рішення написати листа до Міністерства охорони здоров’я з проханням роз’яснень. Всім кандидатам поки треба взяти паузу. У законодавстві змінилось те, що раніше конкурсна комісія складалась з представників облради, а тепер її розширюється склад, туди мають входити і представники громадськості, і представники закладу. На наступну сесію, яка відбудеться 16 березня, ймовірно, комісія з охорони здоров’я винесе нове положення про комісію. Якщо ми його затвердимо, тоді буде сформований новий склад комісії», – сказав Радіо Свобода депутат облради Віталій Скворцов.



Міська лікарня №4 Павлограда – найбільший медичний заклад Західного Донбасу, центр госпітального округу. Щорічно тут проводять більше 3 тисяч операцій, обслуговують понад 10 тисяч пацієнтів. Персонал лікарні налічує понад 600 осіб.