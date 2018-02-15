Прокурор: у «справах Майдану» є дозволи на спецрозслідування щодо посадовців, які віддавали накази

У «справах Майдану» щодо високопосадовців, які відавали накази стріляти, суди надали дозволи на проведення спецрозслідування. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» прокурор департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Олексій Донський.

«Високопосадовці, які віддавали накази, оскільки вони в розшуку перебувають, то щодо них ми отримали дозволи на проведення спеціального досудового розслідування. Цей дозвіл – це етап, який дозволяє в подальшому подати обвинувальний акт до суду і проводити заочне розслідування щодо них», – сказав він.

Донський також нагадав, що 19 «беркутівців», серед яких і Дмитро Садовник, перебувають в розшуку – частина з них отримали громадянство, а частина – посвідку на проживання в Росії.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.