Сербія не реагує на заклик про визнання Косова

Уряд Сербії офіційно не відреагував на заяву Німеччини про те, що Белград повинен визнати незалежність Косова як умову вступу до Європейського союзу.

«Якщо Сербія хоче вступити до Європейського союзу, то формування законності є основною умовою, але, природно, також визнання незалежності Косова», – сказав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Косова Рамушем Харадінаєм в Приштині пізно ввечері 14 лютого.

«Це є центральною умовою, щоб пройти шлях до Європи», – сказав він.

За словами Ґабріеля, він надав таке ж повідомлення сербським чиновникам у Белграді раніше 14 лютого.

У своєму зверненні, присвяченому національному дню Сербії, президент Сербії Александар Вучич 15 лютого не коментував заяву Ґабріеля.

Косово, колишня провінція Сербія, оголосила свою незалежність 10 років тому. 17 лютого країна готується до відзначення 10 річниці цього оголошення.

Белград ніколи не визнавав Косово, незважаючи на визнання 115 іншими країнами, у тому числі 23 із 28 членів ЄС.

Німеччина була однією з перших країн, які визнали незалежність Косово разом з Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією.