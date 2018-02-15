Футбол: «Динамо» і «АЕК» зіграли внічию в матчі Ліги Європи

Завершились перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи – київське «Динамо» на виїзді зіграло з грецьким «АЕКом».

На 19 хвилині кияни відкрили рахунок: голом відзначився Віктор Циганков.

Проте Астріт Айдаревич на 81-їй хвилині забив гол, тож матч завершився з рахунком 1:1.

Матч-відповідь відбудеться 22 лютого о 20:00 у Києві на НСК «Олімпійський».

Футбольний клуб «Динамо» був першим клубом, який гарантував собі місце в плей-оф. На шляху до 1/16 підопічні Олександра Хацкевича перемогли «Партизан», «Янг Бойз», але поступилися «Скендербеу».