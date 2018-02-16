Від найманців з «Вагнера», які загинули в Сирії, Росія відхрестилася – ранковий ефір Радіо Свобода

У Мюнхені Расмуссен запропонує направити 20 тисяч військових в Україну?

За що авіація США «поклала» у Сирії найманців з «Вагнера»?

Україна піддалася маніпуляціям і шантажу з боку Угорщини?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров та голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж; координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, екс-радник начальника Генштабу ЗСУ Натан Хазін та командир «Грузинського національного Легіону» Мамука Мамулашвілі; радник міністра освіти і науки Іванна Коберник та співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда.