Олімпіада: без нагород українців завершились 3 дисципліни – скелетон, фігурне катання і гірськолижний спорт

У сьомий день Олімпіади-2018 у південнокорейському Пхьончхані завершились три дисципліни за участі українців – скелетон, фігурне катання та гірськолижний спорт.

Фінальні заїзди відбулись у скелетоні. За підсумками перших двох заїздів перший представник України на Олімпійських іграх у скелетоні за часи Незалежності – дніпрянин Владислав Гераскевич – посів 15-е місце. Сьогодні українець продемонстрував сьомий результат, а за підсумками всіх спроб став 12-м. Цей показник для найменшого учасника української збірної – особиста перемога, оскільки на минулому чемпіонаті світу Гераскевич був 24-м.

Олімпійське «золото» здобув корейський спортсмен Юн Сун-Бін, «срібло» на рахунку росіянина Микити Трегубова, а третім став спортсмен з Великобританії Дом Парсонс.

Український фігурист Ярослав Паніот за результатами довільної програми не пройшов кваліфікацію. Спортсмену не вдалося виконати жодний стрибковий елемент, його результат – 46,58 і це останнє місце.

В слаломі гірськолижниця Ольга Книш завершила участь поза ТОП-30. У першій спробі українка показала 50-й результат, у другій – покращила свій виступ та стала 45-ою.

Зараз тривають лижні гонки серед чоловіків – це остання спроба українців здобути нагороди у сьомий офіційний день змагань.