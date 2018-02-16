Австралія заявила про підтримку позиції Британії і США, що кібератаку проти України здійснила Росія

Уряд Австралії заявив, що приєднується до позиції США і Великої Британії щодо засудження використання Росією проти України вірусу NotPetya на інфраструктурні та бізнес-об’єкти у червні 2017 року.

«Ґрунтуючись на порадах австралійських спецслужб, а також на основі консультацій зі Сполученими Штатами і Великою Британією, австралійський уряд оцінив, що відповідальність за цей інцидент несуть особи, спонсоровані Росією», – йдеться у заяві від 16 лютого міністра з питань правопорядку та кібербезпеки Австралії Анґуса Тейлора.

У повідомленні вказується, що використання NotPetya пошкодило функціонування об’єктів банківської, енергетичної галузі, аеропортів і метрополітену в Україні, а також мало вплив на низку міжнародних компаній по всьому світу, завдавши їм мільйонних збитків.

«Уряд Австралії засуджує поведінку Росії, яка створює серйозні ризики для світової економіки, державних операцій і послуг, для ділової активності, безпеки та добробуту окремих осіб», – йдеться в повідомленні.

15 лютого Білий дім заявив, що звинувачує російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році. Перед тим аналогічну позицію висловило Міністерство закордонних справ Великобританії. Росія позицію Вашингтона не коментувала, але подібні звинувачення Лондона речник президента Росії Дмитро Пєсков називав «бездоказовими і безпідставними».

Кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya), відбулася 27 червня. Вірус блокував комп’ютерні системи компаній, вимагаючи за розблокування 300 доларів в біткойнах. Найбільше від вірусу Petya.A постраждала Україна. Повідомлялося також про зараження комп’ютерів у низці інших країн.

У січні газета Washington Post з посиланням на джерела Центрального розвідувального управління США повідомила, що за атакою вірусу-здирника на Україну стоять хакери Міністерства оборони Росії.

Служба безпеки України 1 липня 2017 заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу PetyaA. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання бухгалтерського програмного забезпечення.