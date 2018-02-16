Поліція: у Києві зіткнулися маршрутки, травмовані дві людини

У Києві внаслідок зіткнення маршруток тяжко травмовані дві людини, інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Теліги.

«Попередньо відомо: обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку. Імовірно, один із водіїв підрізав іншого – і автобус зіткнувся з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево», – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські й лікарі.