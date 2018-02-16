У МЗС Росії заявляють, що Тимошенко у Мюнхені поспілкувалася з російським послом

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють про зустріч народного депутата, екс-прем'єра України Юлії Тимошенко і посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

За даними речниці російського відомства Марії Захарової, Тимошенко і Нечаєв поспілкувалися у той час, коли відбувалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим.

«Захарова: «Поки Сергій # Лавров спілкується з Павлом Клімкіним, Російський посол в Німеччині Сергій Нечаєв спілкується з Юлією Тимошенко. Ось така вона ця Мюнхенська конференція», – йдеться в повідомленні офіційного twitter МЗС Росії.

На сайті партії «Батьківщина» повідомляється, що Тимошенко перебуває в Мюнхені і бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки, проте про її зустріч з Нечаєвим не повідомляється.

У Мюнхені міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його російський колега Сергій Лавров обговорили, зокрема, питання звільнення заручників та політичних в’язнів. За словами Клімкіна, зустріч з Сергієм Лавровим не принесла жодних результатів.

16 лютого в Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки, яка триватиме до 18 лютого. Головним чином світові лідери планують обговорити конфлікти в Україні та Сирії, а також ядерні амбіції Північної Кореї.

Клімкін повідомляв, що 16 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ, однак з технічних причин її перенесли, ймовірно, на 17 лютого.