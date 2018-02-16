Курс про «Гру престолів» в університеті Грінченка: будуть вивчати не лише серіал, а й книгу Мартіна

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором: «Гра престолів»: міфи й ритуали».

Як розповіла Радіо Свобода авторка курсу, доктор філологічних наук, доцент Юлія Вишницька, запис на курс в університеті має розпочатися в березні.

«Хочу, щоб цей курс був корисним і цікавим не лише для філологів, а й студентів інших, навіть не гуманітарних, спеціальностей», – пояснює вона.

За словами Вишницької, ідея запровадження такого курсу виникла випадково.

«Декілька років тому побачила новину про Каліфорнійський університет, де запустили спецкурс на основі серіалу «Гра престолів». Я тоді подумала: «О, як круто!» Хоча серіал сама ще тоді не бачила. Згодом подивилася всі сезони й сказала собі: «Я теж зможу!» Захотілося, щоб студенти нашого університету Грінченка могли вивчати те, що цікаво їм і їхнім одноліткам, наприклад в Америці», – розповіла доктор філологічних наук.

Через деякий час, як розповідає Вишницька, прийшло усвідомлення, що цей курс має бути побудований на міфологічній основі.

«Відмінність мого курсу від Гарвардського і Каліфорнійського в тому, що матеріалом буде не лише серіал «Гра престолів», а й – і це першою чергою – цикл романів Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я», а також інтермедіальні версії тексту: настільні й рольові ігри, живописні полотна, засновані на фентезі-романах Джорджа Мартіна», – зазначає викладачка.

Американський телесеріал «Гра престолів» у жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів «Пісня льоду й полум’я» письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Прем’єра серіалу відбулася у квітні 2011 року, вже вийшло 7 сезонів. Всього заплановані 8 сезонів. Прем’єра 8 сезону запланована на 2019 рік.