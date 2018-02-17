Швеція підтверджує громадянство науковця, якому загрожує смертна кара в Ірані

Міністерство закордонних справ Швеції 17 лютого підтвердило надання Стокгольмом громадянства науковцеві, який нині перебуває в Ірані, і де йому загрожує смертна кара.

У канцелярії МЗС Швеції підтвердили громадянство Ахмадрезі Джалалі, надане йому швецькою міграційною службою, та заявили, що просять Іран дозволити доступ консулів до їхнього громадянина.

«Наша вимога полягає в тому, що смертна кара не може бути здійснена», – заявили в МЗС.

Ахмадрезі Джалалі, лікар і викладач Каролінського інституту в Стокгольмі, має також іранське громадянство, він був заарештований в Ірані у квітні 2016 року, а пізніше засуджений за звинуваченням у шпигунстві. Він був звинувачений іранською владою в наданні інформації Ізраїлю з метою вбивства кількох іранських науковців-ядерників. Верховний суд Ірану залишив в силі смертний вирок в грудні. Джалалі всі звинувачення відкидає.

Правозахисні організації, зокрема, Amnesty International, заявляють, що Джалалі три місяці утримувався в одиночній камері і зазнав тортур після арешту.

Сімдесят п’ять лауреатів Нобелівської премії в 2016 році попросили владу Ірану звільнити Джалалі, щоб він міг «продовжити свою наукову роботу на благо людства».