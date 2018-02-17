YouTube-канал Радіо Свобода могла атакувати російська «фабрика тролів»

Російська служба Радіо Свобода заявляє про ймовірну кібератаку на свій канал у мережі YouTube з боку так званих «інтернет-тролів» та спамерських пошукових роботів. Згідно з повідомленням, на ознаки такої ситуації вказує різке зростання кількості негативних реакцій (дислайків) на одночасно кількох останніх відеозаписах на каналі.

Відповідно до статистики, атака почалася приблизно минулої доби після публікації одного з випусків відеоновин. У ньому, зокрема, йшлося про те, що США звинуватили російських військових в поширенні інтернет-вірусу NotPetya. Повідомляється, що після публікації відеоновин про так звану «фабрику тролів» за кілька годин було зібрано майже 15 тисяч дислайків, тоді як до початку атаки такі випуски новин набирали не більш ніж декілька десятків таких «відгуків».

Згідно з повідомленням, під атаку потрапили також деякі відеоматеріали в YouTube-акаунті телеканалу «Настоящее время», зокрема щодо проекту «Вибори Stories». Дислаків у відео цього проекту більше, ніж переглядів, що може свідчити про атаку ботів.

Співробітники так званої «фабрики тролів» відомі тим, що за грошову винагороду пишуть в соцмережах дописи на підтримку Кремля, а також проводять атаки на незалежні засоби масової інформації і опозиційних блогерів. За непідтвердженою інформацією, «тролі» є проектом російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають другом президента Росії Володимира Путіна.

Напередодні США висунули Пригожину і 12 співробітникам петербурзького «Агентства інтернет-досліджень», яке і називають «фабрикою тролів», звинувачення в втручанні у вибори президента США. Москва неодноразово заперечувала будь-який свій вплив на американське волевиявлення.