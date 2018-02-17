Даних щодо провокацій немає, але охорону посилять – МВС про заходи до 4-ї річниці подій на Майдані

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про відсутність даних про заплановані провокації у Києві під час заходів до 4-ї річниці подій на Майдані, втім охорону порядку посилять.

«Усі акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За порядком загалом стежитиме близько 3 тисяч правоохоронців: як поліція, так і військовослужбовці Національної гвардії. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки», – повідомив начальник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко.

За його словами, наразі до КМДА надійшло кілька заявок щодо проведення заходів у центральній частині міста.

У центрі Києва через проведення заходів до 4-ї річниці Революції гідності та вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної сотні до 22 лютого буде тимчасово обмежено рух транспорту в центрі Києва. Як повідомили в КМДА, з 18 до 20 лютого буде заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної сотні та прилеглих територіях.

У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.