У зоні АТО зник український військовослужбовець – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі 17 лютого повідомили про зникнення на Донбасі військовослужбовця Збройних сил України.

«17 лютого під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця. Проводяться першочергові пошукові заходи», – йдеться в повідомленні штабу АТО.

Водночас у штабі заявили, що до 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було.

Раніше на сайтах угруповання «ДНР» з’явилася інформація про те, що українська сторона буцімто зазнала втрат минулої ночі через, як описали бойовики, «спробу бойової вилазки» до їхніх позицій неподалік окупованого Донецька. В угрупованні «ДНР» стверджують про чотирьох убитих і поранених та взяття однієї особи в полон. Чи є зниклий у складі одного з військових підрозділів боєць ймовірним бранцем бойовиків у штабі АТО поки не повідомляють.

Наприкінці січня в СБУ заявляли, що на території ОРДЛО в заручниках перебувають 108 людей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 300 людей.