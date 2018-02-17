Суд взяв під цілодобовий домашній арешт чоловіка, який сокирою розтрощив авто під судом у Києві

Солом’янський районний суд Києва пізно ввечері 17 лютого після кількагодинного засідання обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту одеситу Анатолію Мазуру, який розтрощив сокирою авто біля цього суду 16 лютого.

Суд уточнив, що Мазур має перебувати бід цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців, зобов’язав його не залишати місце проживання, а також здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.

Упродовж дня адвокати Мазура заявляли про відвід судді, мотивуючи це тим, що справа не може розглядатися в суді, автомобілі співробітників якого були пошкоджені. Прокурор у справі заявляв, що не вважає цю обставину перешкодою для винесення неупередженого рішення. В результаті суд не задовольнив це клопотання. Також було ще одне клопотання про відвід судді, пізніше – прокурора, але вони не були задоволені. Також захисники просили звільнити із металевого боксу затриманого, щоб він міг поряд з адвокатами продовжити участь у засіданні. Суддя Вадим Сенін дозволив зрештою це зробити.

Сторона захисту просила суд не брати затриманого під варту, а застосувати до нього пом’якшувальний запобіжний захід, зокрема домашній арешт чи взяття на особисту поруку.

Двоє народних депутатів, серед яких Ігор Луценко та Єгор Соболєв, а також один помічник народного депутата Андрія Левуса зголосилися взяти Анатолія Мазура на поруки.

Прокурор наполягав, щоб затриманого взяли під варту на два місяці без альтернативи внесення застави.

Сам Анатолій Мазур у зверненні до суду заявив, що готовий відшкодувати збитки через свої дії, а застосування полегшеного запобіжного заходу стосовно себе просив через те, що має малолітню дитину, хвору матір і сестру, яка нещодавно народила.

Поліція 16 лютого повідомила про затримання 35-річного Анатолія Мазура, що розбив сокирою 13 автомобілів біля Солом’янського суду в Києві. Сам чоловік при затриманні не заперечував скоєного. Солом’янський районний суд Києва розглядав днями справу міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.