Прем’єр Молдови закликав Росію вивести війська з Придністров'я

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп закликав Росію вивести її війська та озброєння з сепаратистського регіону Молдови Придністров’я. Про це молдовський прем’єр заявив 17 лютого на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Філіп наголосив, що його країна шукає «збалансованих і дружніх відносин із Москвою».

«Це взаємозв’язок, у якому наше торговельне співробітництво не буде політизоване, і діалог базуватиметься на взаємоповазі; відносини, в яких буде реальне бажання допомогти врегулювати придністровський конфлікт і вивести військові сили та боєприпаси з території Республіки Молдова», – вказав Павел Філіп.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив незалежність від Молдови в 1990 році через побоювання, що Кишинів прагнутиме об'єднання з сусідньою Румунією. В 1992 році мж молдовськими силами та підтримуваними Москвою сепаратистами стався збройний конфлікт. Незалежність Придністров’я не визнана жодною країною, серед міжнародних організацій у розв’язанні суперечностей намагаються сприяти ООН та ОБСЄ.