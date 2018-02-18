Поліція: у масових заходах в Україні взяли участь понад 14,5 тисячі людей

У масових заходах в Україні взяли участь понад 14,5 тисячі людей, повідомляє Національна поліція у Facebook.

«Поліцейські забезпечили правопорядок під час масових заходів у країні. Участь у них взяли понад 14,5 тисячі громадян. Публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських», – йдеться в повідомленні поліції.

У відомстві зазначили, що у 22 населених пунктах восьми регіонів країни відбулися 34 масові заходи.

Згідно з повідомленням, тільки у столиці у масових заходах взяли участь близько шести тисяч людей. Для забезпечення правопорядку залучили близько 4,5 тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

18 лютого у Києві відбулися кілька масових заходів, зокрема «Марш за майбутнє», ініційований опонентами чинного президента України Петра Порошенка, та акція «Смерть Росії», учасники якої атакували офіс «Росспівробітництва» (представництва російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці) та дві пов’язані з Росією банківські установи.