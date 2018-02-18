Авіакомпанія уточнила, що унаслідок падіння іранського літака загинули 65 людей

Унаслідок падіння іранського літака загинули не 66 людей, а 65, заявила авіакомпанія Aseman Airlines.

Згідно з повідомленням одного з пасажирів на борту не було.

18 лютого в Ірані впав пасажирський літак ATR 72 авіакомпанії Aseman Airlines. Спочатку повідомлялося, що на його перебували 60 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Катастрофа сталася поблизу міста Семиром у провінції Ісфаган.

За даними іранської агенції Tasnim, літак виконував рейс зі столиці країни Тегерана до міста Ясудж на південному заході країни. Літак зник із радарів через 20 хвилин після зльоту.