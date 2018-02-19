Влада Росії ідентифікувала особу нападника на церкву в Дагестані

Російська влада ідентифікувала особу нападника, який 18 лютого вбив із мисливської рушниці п’ятьох людей у православній церкві в дагестанському місті Кізляр, перш ніж був застрелений правоохоронцями. Зловмисником виявився 22-річний місцевий житель Халіл Халілов, який походить із Тарумовського району Дагестану.

Усі вбиті є жінками. Троє з чотирьох поранених – військовослужбовці Росгвардії.

Відповідальність за напад у Кізлярі взяло на себе угруповання «Ісламська держава», заяву такого змісту оприлюднило близьке до екстремістів інформаційне агентство Amaq. Водночас у цій заяві немає жодних доказів, що підтверджують такі твердження.

Патріарх Російської православної церкви Кирил оцінив напад як «провокацію, спрямовану на розпалювання ненависті між православними та мусульманами, що століттями жили поруч у мирі на Кавказі».