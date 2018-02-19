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19 Лютий 2018, Київ 12:54
Новини | Міжнародні

США оцінюють можливість нових санкцій проти деяких росіян – Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон

США розглядають можливість запровадження нових санкцій щодо деяких російських громадян, заявив держсекретар Рекс Тіллерсон в інтерв’ю CBS 18 лютого, але не уточнив, про кого саме йдеться.

Відповідаючи на питання про те, чому влада США не запроваджує санкції щодо Росії, попри схвалений Конгресом і підписаний президентом Трампом ще влітку 2017 року закон, Тіллерсон зазначив, що Вашингтон вже запобіг частині угод про експорт зброї з Росії.

30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило так звану «кремлівську доповідь» – список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. У документі фігурують прізвища 210 осіб. Серед них – усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, керівники державних корпорацій, правоохоронних відомств, а також олігархи. Після публікації доповіді міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що на його основі можуть бути схвалені нові обмеження щодо Росії.

У 2014 році США запровадили санкції проти Росії через анексію Криму та розпалювання збройного конфлікту на Донбасі. Згодом санкційні списки неодноразово розширювалися.

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