ДПСУ: Росія третю добу не пропускає вантажівки з України через пункт пропуску «Нєхотєєвка»

Влада Російської Федерації в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нєхотєєвка» з 17 лютого не здійснює пропуск вантажних автомобілів через українсько-російський кордон. Внаслідок цього черга вантажівок біля та на території пункту пропуску «Гоптівка» в Харківській області складає близько 150 автомобілів, повідомляє зранку 19 лютого Держприкордонслужба України.

«На неодноразові офіційні запити Держприкордонслужби щодо ситуації, яка склалась на кордоні, відповіді від російської сторони отримано не було. Як стало відомо від осіб, які прямують з Росії, пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів», – ідеться в повідомленні.

Держприкордонслужба звернулася до водіїв, які мають намір перетнути українсько-російський кордон на даному напрямку, з пропозицією вибирати інший маршрут.