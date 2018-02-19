НСЖУ: сотні побитих в часи Євромайдану журналістів лишаються «жертвами безкарності»

Національна спілка журналістів України 19 лютого оприлюднила заяву, в якій відзначає, що «журналісти, які постраждали у часи Євромайдану, наголошують на нерозслідуваності нападів та непокараності злочинців».

В НСЖУ констатують, що і на четверту річницю найбільших жертв у часи Революції гідності відсутні прецеденти покарання за жорстокі побиття журналістів. При тому, що у період з листопада 2013-го року по лютий 2014-го року трапився 271 такий інцидент.

«Показові справи, якими звітувала Генпрокуратура та Адміністрація президента, розсипаються, а свідчення постраждалих журналістів ігноруються. Маємо ганебні вироки причетному до вбивства В’ячеслава Веремія Крисіну, виправдання міліціонерів, що жорстоко побили черкаського фотокора Ігоря Єфімова та нові обіцянки про пріоритетність майданівських «справ честі», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У НСЖУ звертають увагу на те, що рік тому було підготовлено спеціальний звіт «Жертви безкарності», присвячений журналістам, які постраждали на Майдані та у регіонах під час виконання професійного обов’язку. Та жоден із понад 20 журналістів, чиї детальні історії були оприлюднені у звіті, не відзначає зрушень у розслідуванні справ.

За даними аналітичного звіту НСЖУ, за час Революції гідності найбільше нападів, крім Києва, було у Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та в Криму. Крім того, за цей період зафіксовано 14 нападів на редакції медіа, 9 арештів та затримань, 31 випадок погроз працівникам медіа фізичною розправою.