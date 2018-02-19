В Ірані пошукові команди досягли місця аварії літака ATR-72

Іранські пошуково-рятувальні команди досягли місця катастрофи літака ATR-72, в результаті якої 18 лютого загинули 65 пасажирів та членів екіпажу. Державне телебачення поінформувало, що вертольоти беруть участь в пошуку літака авіакомпанії Aseman EP3704 після поліпшення погодних умов.

Заметіль, яка тривала 18 лютого, ускладнила пошуки. Пошукові команди досягли місця катастрофи до світанку 19 лютого. Рятувальна операція вночі не проводилася, оскільки сильний сніг та дощ унеможливлювали пошукові роботи.

Турбогвинтовий літак ATR-72 вилетів з Тегерана 18 лютого вранці в місто Ясуй, розташоване приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Ірану. Літак, який перебував в експлуатації 25 років, розбився на горі Дена в південно-західному районі Ірану.

За даними українських дипломатів, громадян України на борту літака не було.

Агентство авіаційної безпеки Франції BEA заявило, що візьме участь в розслідуванні, яке проводиться під керівництвом британської службою авіаційних подій. Літаки ATR-72 були розроблені й випущені у Франції та Італії.